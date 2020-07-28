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Kaymakam Demirkale, şehit ailesini yalnız bırakmadı

AMASYA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Şehit Ali Güdek’in oğlu Sadık Güdek’in düğün törenine katılarak şehit ailesinin mutlu günlerinde yanlarında oldu.Şehit ailesini özel günlerinde yalnız bırakmayan Kaymakam Demirkale, dünya evine giren Güdek çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.Şehit ailelerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Demirkale, “Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz belki ama en azından onlara emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkmak için elinden gelen gayreti devletimiz ve bizler göstermeye çalışacağız.

Kaymakam Demirkale, şehit ailesini yalnız bırakmadı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Şehit Ali Güdek’in oğlu Sadık Güdek’in düğün törenine katılarak şehit ailesinin mutlu günlerinde yanlarında oldu.
Şehit ailesini özel günlerinde yalnız bırakmayan Kaymakam Demirkale, dünya evine giren Güdek çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.
Şehit ailelerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade eden Demirkale, “Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz belki ama en azından onlara emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkmak için elinden gelen gayreti devletimiz ve bizler göstermeye çalışacağız. Bu aksamda şehidimizin çocuğunun düğününe katılarak şehit ailemizin yanlarında olmak istedik. Bu vesileyle genç çiftlere mutluluklar diliyorum, ailelerine de hayırlı olsun" diye konuştu.
Düğün törenine ayrıca Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Jandarma Komutan V. J.Asb.Kd. Bçvş. Köksal İn, Ak Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma’da katıldı.
Şehit Ali Güdek, 26 Haziran 1994 yılında Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olmuştu.

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