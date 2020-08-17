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Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

AMASYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı.Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 27 Haziran 1997 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen Jandarma Er Bülent Bal’ın oğlu Ferdi Bal’ın düğün törenine katılarak mutlu gününde yanında oldu.Düğünde konuşan Kaymakam Demirkale Bakara Suresi’nin 154.

Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı.
Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 27 Haziran 1997 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit edilen Jandarma Er Bülent Bal’ın oğlu Ferdi Bal’ın düğün törenine katılarak mutlu gününde yanında oldu.
Düğünde konuşan Kaymakam Demirkale Bakara Suresi’nin 154. ayetini hatırlatarak, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilâkis onlar diridirler, ama siz anlamazsınız" mealini paylaştı.
Şehitlerin ve gazilerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri içinde kıymetli olduğunu dile getiren Kaymakam Demirkale, “Bu memleketin huzuru ve güvenliği için mücadele ederken görevinin başında şehit edilen Bülent abimiz ve tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve şükranla anıyorum. Oğlunun bu mutlu gününde, babası Şehit Bülent abimizin mutlaka bu mutlu güne şahitlik ettiğine ve ailenin bu mutlu gününe ortak olduğuna yürekten inanıyorum. Mümkün mertebe şehit ve gazi ailelerimizin hem mutlu günlerine hem de acılı üzüntülü günlerinde devlet olarak ortak olmaya gayret gösteriyoruz. Bugünde mevlaya şükürler olsun güzel ve mutlu bir günde burada beraber bulunmaktan sizlere bu güzel anı yaşamaktan, çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum” diye konuştu.
Kaymakam Demirkale’ye CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma eşlik etti.

Kaymakam Demirkale, şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı

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