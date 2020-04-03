YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Deniz Pişkin, "Çeltik üreticilerinin yanındayız"

Kaymakam Deniz Pişkin, "Çeltik üreticilerinin yanındayız"

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.04.2020 09:00 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sulama kanallarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.Çeltik üretimi yapılan köylerde Mart ayında başlayan sulama kanalları temizliğinin Nisan ayı içinde tamamlanacağını belirten Kaymakam Deniz Pişkin çeltik üreticilerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sulama kanallarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.
Çeltik üretimi yapılan köylerde Mart ayında başlayan sulama kanalları temizliğinin Nisan ayı içinde tamamlanacağını belirten Kaymakam Deniz Pişkin çeltik üreticilerinin yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Deniz Pişkin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki çeltik üretimini arttırmak, üreticilere teşvik ve katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimiz tarafından verilen beyannameler üzerinden oluşan çeltik komisyon bütçemizi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimizin yararına kullanıyoruz. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği iş makineleriyle yürüttüğümüz çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizlik çalışmalarını Zincirlikuyu Köyümüzde yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Mart ayında başladığımız temizlik çalışmaları kapsamında Devrez Vadisinde bulunan ve ağırlıklı çeltik üretimi yapan 11 köyümüzün sulama kanalları temizliği işlemlerini Nisan ayı içerisinde tamamlamış olacağız ve bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
PARTNER Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Antalya'da kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
12:53
İkindi
16:28
Akşam
19:19
Yatsı
20:42

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.