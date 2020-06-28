YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi

Kaymakam Deniz Pişkin, köylülerin taleplerini dinledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gökomuz Köyünü ziyaret ederek köy halkının taleplerini dinledi.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy gezilerine Gökomuz ile devam etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gökomuz Köyünü ziyaret ederek köy halkının taleplerini dinledi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy gezilerine Gökomuz ile devam etti. İlçeye yaklaşık 20 km uzaklığı ile en uzak köyler arasında olan Gökomuz Köyünü ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin’i köy muhtarı ve köylüler karşıladı. İlk olarak köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, köy hakkında muhtardan bilgi aldı. İncelemelerin ardından köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, halkın taleplerini dinledi. Köy halkının istek ve taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, amaçlarının bütün köylere en güzel hizmeti vermek olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
PARTNERBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedimBülent Ersoy: 'Gelemem, işim var' dedim
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:05
Sabah
05:07
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Nisan Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda inceleme yapıldı

Üst üste kazaların yaşandığı Gideros koyunda inceleme yapıldı

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.