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Kaymakam Deniz Pişkin Tosya’da görevine devam edecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Açıklanan Kaymakamlar Kararnamesinin ardından yeri değişmeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, görevine devam edecek.14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile 427 ilçenin Kaymakamları yer değiştirdi.

Kaymakam Deniz Pişkin Tosya’da görevine devam edecek

Açıklanan Kaymakamlar Kararnamesinin ardından yeri değişmeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, görevine devam edecek.
14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile 427 ilçenin Kaymakamları yer değiştirdi. Kararnamede ismi olmayan ve yeri değişmeyen Kaymakam Deniz Pişkin bir yıl daha ilçedeki mülki amirliği görevine devam edecek. Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Bu sabah yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesiyle 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Görev yeri değişen bütün meslektaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Tosya, Deniz Pişkin ile 1 yıl daha devam" diye konuştu.

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