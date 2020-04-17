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Kaymakam Deniz Pişkin, "Yemek dağıtımı aksamayacak"

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı döneminde de sıcak yemek dağıtımının aksamadan devam ettiğini söyledi.Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Tosya Aşevi bir yılını doldurdu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı döneminde de sıcak yemek dağıtımının aksamadan devam ettiğini söyledi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Tosya Aşevi bir yılını doldurdu. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere her gün sıcak yemek dağıtımı yapan ve evlerine kadar ulaştıran Tosya Aşevinde incelemelerde bulundu.
İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımız tarafından hayata geçirilen Aşevi projesi bir yılını doldurdu.
Hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar sıcak yemek götürmeye, salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde de devam ediyoruz “ diye konuştu.

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