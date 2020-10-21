YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Deniz Pişkin’den basın kuruluşlarına ziyaret

Kaymakam Deniz Pişkin’den basın kuruluşlarına ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.10.2020 18:55 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret etti.Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde ilçede görev yapan basın kuruluşlarını unutmadı.

Kaymakam Deniz Pişkin’den basın kuruluşlarına ziyaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret etti.
Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde ilçede görev yapan basın kuruluşlarını unutmadı. İlçede hizmet veren basın kuruluşlarını ziyaret eden Kaymakam Deniz Pişkin, günün anısına çiçek takdim ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı.
Gazetecilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilik mesleğinin fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Halkın doğru bilinçlendirilmesi anlamında oldukça önemlidir. Doğru ve tarafsız şekilde halkı bilinçlendirmek ve toplumsal sorunların dile getirilmesinde basının önemi büyüktür." dedi. Kaymakam Deniz Pişkin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak gazetecilere meslek yaşamlarında başlarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteciler, Kaymakam Deniz Pişkin’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:35
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Bilge Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.