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Kaymakam Dinç ve Başkan Ensari’den esnaf ziyareti

VAN HABERLERİ  | 04.12.2020 14:19 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretine devam ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ziyaretine devam ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Pandemi süresince halkı ve esnafı yalnız bırakmayarak sorun ve taleplerini dinleyen Dinç ve Ensari, yapılaması gereken hizmetlerin ise ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirileceğini belirttiler.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, göreve geldikten sonra düzenli olarak vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, “Bize ulaşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bir nebze de olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu paylaşıyoruz. Devletimiz bizi vatandaşlarımıza hizmet etmek için atamış, görevlendirmiş. Biz de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemişiz. Devletimiz bizi vatandaşlarımıza hizmet etmek için atamış, görevlendirmiş. Biz de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her anlamda halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsemişiz. Yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın yanında çalışan, ancak maddi durumları uygun olmayan işçilere maddi destekte bulunuyoruz. Bu şekilde bir nebze de olsa işveren kardeşlerimizin yükünü hafifletmiş olacağız. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın ve esnafımızın yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz” dedi.

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