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Kaymakam Divli’den, Gülgün teyzeye teşekkür ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 16.11.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, rahmetli eşinin maaşını İzmirli depremzedelere bağışlayan Gülgün Ergen’i evinde ziyaret etti.Bozdoğan Altıntaş Mahallesi’nde iki oğlu ile birlikte çiftçilikle uğraşan Gülgün Ergen, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu eşini kaybetmişti.

Kaymakam Divli’den, Gülgün teyzeye teşekkür ziyareti

Aydın’ın Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, rahmetli eşinin maaşını İzmirli depremzedelere bağışlayan Gülgün Ergen’i evinde ziyaret etti.
Bozdoğan Altıntaş Mahallesi’nde iki oğlu ile birlikte çiftçilikle uğraşan Gülgün Ergen, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu eşini kaybetmişti. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından İzmirli depremzedelere ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına Gülgün Ergen’de rahmetli eşinin bir aylık emekli maaşını bağışlayarak destek oldu.
Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, Gülgün Ergen’i evinde ziyaret ederek, göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti.
Ziyarete Kaymakam Soner Divli’nin yanı sıra, Bozdoğan SYDV Müdürü Sönmez Özkurt, Altıntaş Mahallesi Muhtarı Yüksel Çankaya da katıldı.

Kaymakam Divli’den, Gülgün teyzeye teşekkür ziyareti

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