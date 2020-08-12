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Kaymakam Dolaş’a Kızıldaş’tan hayırlı olsun ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Gökhan Dolaş’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.Ziyarette Başkan Kızıldaş, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş’a, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Dolaş’a Kızıldaş’tan hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Arguvan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Gökhan Dolaş’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Kızıldaş, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş’a, yeni görevinde başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Kızıldaş, kaymakam ile ilçenin genel durumu hakkında da çeşitli bilgileri paylaştı.
Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Kızıldaş, “ İlçenin problemleri, vatandaşlarımızın dertleri ile ilgili konuştuk. İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Sayın Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olsun dedik. Kaymakam beyin yeni g2örev yeri olan ilçemiz ve kendisi için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Kırıkkale İli Sulakyurt Kaymakamı iken Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamlığı görevine yeni atanan ve Arguvan’da göreve başlayan Kaymakam Gökhan Dolaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Önceliğimiz ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Hizmet etmek için buradayız. Uyum içinde birlikte güzel hizmetlere imza atacağız inşallah" diye konuştu.

Kaymakam Dolaş’a Kızıldaş’tan hayırlı olsun ziyareti

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