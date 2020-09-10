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Kaymakam Duran ve Güder’den maske denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 10.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kaymakam Duran ve Güder’den maske denetimi

Malatya’nın Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Gerçekleşen denetimlerde esnaf ve vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi.
Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs denetimleri kapsamında ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İlçe genelinde kalabalık alanlarda yapılan korona virüs denetimlerinde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kuralların esnetilmesinin herkesi olumsuz etkileyebileceğine değinerek, bu sürecin hassasiyet gösterilmesi ile atlatılabileceğini belirtti.

“Bu salgın göstereceğimiz hassasiyet ile atlatılabilir”
Sağlık için mutlak manada kurallara riayet etmek gerektiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kaymakamımızla birlikte ilçemiz genelindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Son günlerde pandeminin tüm ülkemizde arttığını yetkililer ifade ediyorlar. Bu süreçte hastalıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlara destek vermek vatandaşlık görevlerimiz arasına girdi. Her şeyden önce kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mutlak manada kurallara daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Denetlemelerimizde asıl amaç ceza yazmak değil vatandaşımızın kendi sağlıkları için gayret göstermeleri adına algıyı oluşturmaktır. Denetlemelerimiz sonrasındaki gözlemlerimizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu, sosyal mesafeye uymaya çalıştığını gördük. Sonradan pişmanlık yaşamamak adına gereken kurallara uymamız gerektiğinin tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Bu pandemi süreci vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyet ile atlatılabilir” dedi.

“Vatandaşlarımız kurallara dikkat ediyor”
Denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, "Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, tedbirlere ne kadar uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımız kuralları uyguladığını gördük. Uyarıda bulunduğumuz vatandaşlarımız da oldu tabi ki. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hastalıktan hep birlikte kurallara uyarak kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Kaymakam Duran ve Güder’den maske denetimi

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