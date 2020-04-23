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Kaymakam Duru 23 Nisan’da yetim çocukları unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru 2015 yılında Şırnak Cizre’de şehit olan Mehmet Burak Demirci’nin kızı Hatice elif Demirci ve 2015’de annesini kaybederek yetim kalan Pakize Süme’yi ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Kaymakam Duru çocuklar ile sohbetinde; "23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru 2015 yılında Şırnak Cizre’de şehit olan Mehmet Burak Demirci’nin kızı Hatice elif Demirci ve 2015’de annesini kaybederek yetim kalan Pakize Süme’yi ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Kaymakam Duru çocuklar ile sohbetinde; "23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları açtı, hemen akabinde de bu günü ’Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak armağan ettiler. Bu çocuklara armağan edilmiş tek bayram, bayramınız kutlu olsun. Bu topraklarda nice bayramlar yaşayın inşallah, sonsuza kadar Allah sizlere bu bayramı bu topraklarda kutlamayı nasip etsin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefakar, cefakar ve cesur ilk TBMM üyelerini, milli mücadele kahramanlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, kutsal Anadolu topraklarında şuurlu, bilinçli ve inançlı nesillerin her daim varlığını diliyorum. Bu cennet vatanda topraklarında çocuklarımızın sonsuza kadar nice bayramlar yaşamasını Mevlam’dan niyaz ediyorum" dedi.
Yetim çocuklar Develi Kaymakamı Murat Duru ’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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