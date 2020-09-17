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Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula Kaymakamı Kemal Duru, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlere katıldı.

Manisa’nın Kula Kaymakamı Kemal Duru, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlere katıldı. Kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla birlikte eline, "Sağlık için hepimiz için" yazılı döviz alan Kaymakam Duru, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü en geniş kapsamlı korona virüs denetimi çerçevesinde, Kula’da da denetimler gerçekleştirildi. Ülke genelinde ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yapılan denetimde, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve sivil toplum kuruluşu başkanları, üzerinde kontrollü sosyal hayat ile ilgili kuralların ve uyarıların yer aldığı dövizlerle denetime katıldı. Denetim boyunca elindeki döviz ile esnaf ve vatandaşları uyaran Kaymakam Duru, kurallara uyanlara da teşekkür etti.
Kaymakam Kemal Duru’ya denetimde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz, sivil toplum kuruluş başkanları eşlik etti.

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