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Kaymakam Duru Millidere Mahallesi’nde

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, Millidere Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu.Develi Kaymakamı Murat Duru, millet-devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma günü ilçenin farklı bir mahallesini ziyaret ederek hem Cuma namazını kılıyor hem de vatandaşlar ile sohbet ederek sıkıntılarını dinliyor.

Kaymakam Duru Millidere Mahallesi’nde

Develi Kaymakamı Murat Duru, Millidere Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu.
Develi Kaymakamı Murat Duru, millet-devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma günü ilçenin farklı bir mahallesini ziyaret ederek hem Cuma namazını kılıyor hem de vatandaşlar ile sohbet ederek sıkıntılarını dinliyor. Bu haftada Millidere Mahallesi’ni ziyaret eden Duru, mahalle sakinleri ile buluşup sıkıntılarını dinledi.
Kaymakam Duru, "Jandarma Komutanımız, Müftümüz, Muhtarımız ve mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle beraber yaşadığımız süreç gereğince üç altın kural olan “maske”, “mesafe”, ve “temizlik” kurallarına uyarak Cuma ibadetimizi eda ettik. Akabinde bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk Ordumuz ve onun mensupları Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Mahalleli hemşerilerimizle sohbetimizde ise Develi’mizle ve Millidere Mahallemizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize emperyalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG,DAEŞ, DHKP-C ve FETÖ/PDY hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı nacizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk. Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak; milletle devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı, ahlaklı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru Millidere Mahallesi’nde

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