YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kaymakam Duru: "Personellerimiz 24 saat insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak"

Kaymakam Duru: "Personellerimiz 24 saat insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı talimatlarınca oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu Personelleri’ 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.Arzu edilen bütün hizmetleri sağlamaya devam eden personellere teşekkürlerini ileten Develi Kaymakamı Murat Duru; "T.C İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kaymakamlığımızca oluşturduğunuz ’Vefa Sosyal Destek Gurubu Personelleri’ tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan insanımıza bankalardan ve PTT’den maaş çekme dahil arzu ettikler bütün hizmetleri sağlanmaya devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı talimatlarınca oluşturulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu Personelleri’ 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
Arzu edilen bütün hizmetleri sağlamaya devam eden personellere teşekkürlerini ileten Develi Kaymakamı Murat Duru; "T.C İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kaymakamlığımızca oluşturduğunuz ’Vefa Sosyal Destek Gurubu Personelleri’ tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan insanımıza bankalardan ve PTT’den maaş çekme dahil arzu ettikler bütün hizmetleri sağlanmaya devam edilmektedir. Bundan sonra da personelimiz 24 saat insanımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilecektir. Başta polis ve jandarma personelimiz olmak üzere fedakarca hizmet eden personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:22
Öğle
12:48
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Iraktan Kayseri'ye Boyun Fıtığı Ameliyatı İçin Geldi

Iraktan Kayseri'ye Boyun Fıtığı Ameliyatı İçin Geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.