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Kaymakam Duru, Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Develi ilçesinin sevilen Kaymakamı Murat Duru, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.2 Mayıs 2016 tarihinde Develi İlçe Kaymakamlığı görevine başlayan Murat Duru, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Develi Kaymakamlığına ilave olarak belirli aralıklarla 15 aya yakın Yahyalı, 1,5 yıla yakın Tomarza , 7 aya yakın Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Hacılar Kaymakamı olarak vekaleten hizmet etti.Hizmet ettiği Develi ve diğer ilçelerin yanı sıra Kayseri merkez ve genelinde de halkın çok sevdiği Kaymakam Murat Duru’ya Develi Belediye Başkanı ve 25 Belediye Meclisi Üyesinin tamamı tarafından oy birliğiyle geçtiğimiz Ocak ayında FAHRİ HEMŞEHİRLİLİK beratı verilerek Kayseri ve Develi’de bir ilk gerçekleşmişti.Develi Kaymakamı Murat Duru, başarılı ve özverili çalışmalarının ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Duru, Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi

Develi ilçesinin sevilen Kaymakamı Murat Duru, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.
2 Mayıs 2016 tarihinde Develi İlçe Kaymakamlığı görevine başlayan Murat Duru, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Develi Kaymakamlığına ilave olarak belirli aralıklarla 15 aya yakın Yahyalı, 1,5 yıla yakın Tomarza , 7 aya yakın Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Hacılar Kaymakamı olarak vekaleten hizmet etti.
Hizmet ettiği Develi ve diğer ilçelerin yanı sıra Kayseri merkez ve genelinde de halkın çok sevdiği Kaymakam Murat Duru’ya Develi Belediye Başkanı ve 25 Belediye Meclisi Üyesinin tamamı tarafından oy birliğiyle geçtiğimiz Ocak ayında FAHRİ HEMŞEHİRLİLİK beratı verilerek Kayseri ve Develi’de bir ilk gerçekleşmişti.
Develi Kaymakamı Murat Duru, başarılı ve özverili çalışmalarının ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Duru, Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi

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Kocasinan
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
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Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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