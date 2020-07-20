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Kaymakam Duru ve kurum amirlerinden maske denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindeki kurum amirleri, semt pazarında yaptıkları denetimde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, maskeyi hiç takmayan ve düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararları sıkı bir şekilde uygulayan ve bu süreçte sıkı bir şekilde denetim yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, bu hafta da semt pazarındaki denetimi aksatmadı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindeki kurum amirleri, semt pazarında yaptıkları denetimde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, maskeyi hiç takmayan ve düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararları sıkı bir şekilde uygulayan ve bu süreçte sıkı bir şekilde denetim yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, bu hafta da semt pazarındaki denetimi aksatmadı. Her hafta semt pazarında kurum amirleri ile birlikte denetim gerçekleştiren Kaymakam Duru, beraberindeki kurum amirleri ile yine semt pazarında denetime çıktı. Pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyum sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Duru, kurallara uyum sağlandığı takdirde salgın sürecini en başarılı şekilde atlatılabileceğini söyledi. Maskesini düzgün takmayan ve hiç takmayan vatandaşları da kurallara uyması yönünde uyarılarda bulunan Kaymakam Duru, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımını alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Kula’da salgın sürecini en başarılı şekilde yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Duru, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Kaymakam Duru ile birlikte semt pazarındaki denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amir Yardımcısı Servet Ceren, Kula Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Ulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, zabıta personeli ile polisler eşlik etti.

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