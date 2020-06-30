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Kaymakam Duru’dan duygulandıran ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Everek Camii Kebir Mahallesi’ni ziyaretinde Zeki ve Medine Dolgun çiftinin evini de ziyaret etti.

Kaymakam Duru’dan duygulandıran ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Everek Camii Kebir Mahallesi’ni ziyaretinde Zeki ve Medine Dolgun çiftinin evini de ziyaret etti. Kaymakam Duru’nun ziyareti Dolgun çiftini duygulandırdı.
Vatandaşla iç içe olan ve sıkıntılarına çare olmaya çalışan, Develi halkı tarafından sevilen Kaymakam Murat Duru, Evere Camii Kebir Mahallesi’ni ziyaret etti.
Sokakta oturan vatandaşlarla sohbet ederek hal hatır soran Kaymakam Duru, koronavirüs konusunda da uyarılarda bulundu.
Ziyaretleri sırasında Zeki ve Medine Dolgun çiftinin evini de ziyaret eden Kaymakam Duru, “Halinizi hatırınızı soruyoruz. Muhtarımızla beraber sizin bir ihtiyacınız var mı bir derdiniz var mı onu dinlemeye geliyoruz. Aynı zamanda maske takmaya devam ediyoruz. Mesafeye devam ediyoruz, temizliğimize devam ediyoruz. Bu üç kuralı hiç ihmal etmiyoruz. İhmal etmezsek inşallah bu koronavirüs denen Covid-19 belasından en kısa zaman da ülke olarak millet olarak kurtulacağız” dedi.
Kaymakam Murat Duru’nun evlerine gelerek misafir olmasına çok sevindiklerini söyleyen ve duygulanan Medine Dolgun, “Kaymakamımız geldiği için teşekkür ederim Allah razı olsun kurban olduğum Allah’ım gönlüne göre versin" diyerek dua etti.

Kaymakam Duru’dan duygulandıran ziyaret

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