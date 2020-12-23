YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kaymakam Duru’dan ’Efsane muhtar’a ziyaret

Kaymakam Duru’dan ’Efsane muhtar’a ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 10:02 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru 25 yıl Aşık Seyrani Mahallesi muhtarlığını yapmış olan Hacıahmet Haşimoğlu’nu ziyaret etti.Kaymakam Murat Duru açıklamasında; "25 yıl Aşık Seyrani Mahallemizin muhtarlığını yapmış Develimizin sembol isimlerinden Hacıahmet Haşimoğlu geçtiğimiz aylarda ağır bir ameliyat olmuştu.

Kaymakam Duru’dan ’Efsane muhtar’a ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru 25 yıl Aşık Seyrani Mahallesi muhtarlığını yapmış olan Hacıahmet Haşimoğlu’nu ziyaret etti.
Kaymakam Murat Duru açıklamasında; "25 yıl Aşık Seyrani Mahallemizin muhtarlığını yapmış Develimizin sembol isimlerinden Hacıahmet Haşimoğlu geçtiğimiz aylarda ağır bir ameliyat olmuştu. Ameliyat sürecini telefonla takip ettiğimiz ’efsane muhtarımıza’ tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve moral seviyesin yükseltmek amacıyla bugün evinde maske ve mesafe kurallarına uyarak ziyaret ettim. Kısa ziyaretimizde kendisinin sağlığının iyi olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Daha sonra fahri muhtarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı ömürler diledik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.