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Kaymakam Ekrem Çalık’a veda yemeği

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesi ile Kocaeli Vali Yardımcılığı’na atanan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık onuruna resmi daire müdürleri tarafından veda yemeği düzenledi.Oldukça samimi bir ortamda yenilen yemek sonrasında, Kaymakam Ekrem Çalık’a Yazı İşler Müdürü İsmail Tüfek tarafından Erdek’te yaptığı hizmetler anısına kol saati ile plaket takdim edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesi ile Kocaeli Vali Yardımcılığı’na atanan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık onuruna resmi daire müdürleri tarafından veda yemeği düzenledi.
Oldukça samimi bir ortamda yenilen yemek sonrasında, Kaymakam Ekrem Çalık’a Yazı İşler Müdürü İsmail Tüfek tarafından Erdek’te yaptığı hizmetler anısına kol saati ile plaket takdim edildi. Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş tarafından ise Kaymakam Çalık’ın eşi Zeynep Çalık’a bir buket çiçek takdim edildi. Kaymakam Çalık, Erdek’e veda ederken 3 yıllık görev süresinde uyumlu ve titiz çalışmalarından dolayı daire müdürlerine ve kaymakamlık personeline teşekkür etti.
Meslek hayatında sürekli kaymakamlık görevinde bulunduğunu paylaşan Kaymakam Çalık, ilk kez vali yardımcısı olarak görev alacağı Kocaeli’nde dostlarına her daim kapılarının açık olduğunu söyleyip helallik istedi.
Erdek Meslek Yüksek Okulu Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Erdek Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, Erdek Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek Milli Eğitim Müdürü M. Erbil Camgöz ile daire amirleri katıldı.

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