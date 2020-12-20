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Kaymakam Eligül korona denetimine çıktı

ÇORUM HABERLERİ  | 20.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.Ülke genelinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İskilip’te sessizlik sürüyor.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Ülke genelinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İskilip’te sessizlik sürüyor. Emniyet görevlileri, ilçedeki birçok noktada uygulama yaparak durdurdukları araçlardaki kişilerin izin belgelerini tek tek kontrol etti. Denetimler esnasında izin belgesi olmayan veya belirlenen güzergah dışında hareket edenlere cezai işlem uygulandı.
Uygulama noktalarında yapılan denetimlere katılan Kaymakam Muharrem Eligül, "Kritik bir süreci yaşıyoruz. Artan vaka sayılarını mutlaka düşürmek zorundayız. Bu noktada alınan tedbirlerden asla taviz veremeyiz" dedi.

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