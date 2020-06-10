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Kaymakam Emiroğlu: "Bölge turizmini canlandıracağız"

MERSİN HABERLERİ  | 10.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Taşucu Gezi tekneleri Yatçılar Kooperatifi üyeleri ile yaptığı toplantıda, karşılaşılan sorunların bir an evvel çözülerek bu sezon bölgede turizmin daha canlı hale getirileceğini söyledi.Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Taşucu Gezi Tekneleri Yatçılar Kooperatifi Başkanı Ali Küçük, kendilerini ziyarete gelen İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve diğer daire müdürlüleri ile bir araya geldi.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Taşucu Gezi tekneleri Yatçılar Kooperatifi üyeleri ile yaptığı toplantıda, karşılaşılan sorunların bir an evvel çözülerek bu sezon bölgede turizmin daha canlı hale getirileceğini söyledi.
Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Taşucu Gezi Tekneleri Yatçılar Kooperatifi Başkanı Ali Küçük, kendilerini ziyarete gelen İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve diğer daire müdürlüleri ile bir araya geldi. Taşucu mahallesinde turizmcilere hizmet veren yatlarda bir toplantı düzenleyen dernek başkanı Ali Küçük, gezi teknesi işletmecileri ve kaptanların sorun ve isteklerini Kaymakam Emiroğlu, Belediye Başkanvekili Altunok ve beraberindeki birim müdürlerine iletti.
Dernek başkanı Ali Küçük toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizler Taşucu mahallesinde turizm sezonunda ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere gezi tekneleri ile yani yatlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaz sezonunun geldiği şu günlerde sahillerin güvenliği, temizlik, içme suyu, elektrik ve sağlık konularında bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Taşucu mahallemizde bu sıkıntıların yaşanmamasından yanayız. Biz yatçılar olarak el birliği içerisinde bu sezonun sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirilmesi için her türlü fedakarlığa ve çalışmaya hazırız. Tüm kurum kuruluş ve halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde bölge turizmimizin canlandırılmasından yanayız” diyerek istek ve taleplerini bildirdi.
Silifke kaymakamı Ersin Emiroğlu ise konuşmasında, “Bölgemizde turizmin canlı tutulması, ilçeye ekonomik girdi sağlanmasının yanı sıra Silifkemiz ve deniz sahilimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına büyük imkan sağlayan yatçılarımızın ve bu sektörde görev alan tüm arkadaşlarımızın sorun ve isteklerini dinledik. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları başlatarak Taşucu mahallemizde faaliyet gösteren yatçılarımızın sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Silifkemize bağlı deniz sahillerimizde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda Liman Başkanlığımız hemen bir çalışma başlatacaktır. Bunun yanı sıra en önemli sorunlardan birisi haline gelen sahillerin güvenliği ile ilgili olarak ta Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz ortaklaşa bir çalışmayla sahillerin ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde tatilini geçirmelerine imkan sağlayacağız. Yatların geçici süre ile kullanacakları elektrik ve temizlik konularına ise Silifke Belediyemiz yardımcı olacaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının en ön planda yer almasına ve uygulanmasına özen gösteren İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ise salgınla mücadele kapsamında deniz sahilinden faydalanacak olan vatandaşlarımızın ve tatilcilerimizle ilgili tüm sağlık önlemlerini alacaktır. Amacımız 2020 yılı turizm sezonunun ilçemizde sınırları içerisinde daha huzurlu ve daha güvenli bir şekilde geçirmektir. Sorunları el birliği ile çözerek ilçemize gelecek olan misafirlerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Toplantı sonrası Kaymakam Ersin Emiroğlu, Başkanvekili Sadık Altunok ve beraberindekiler Taşucu ve Boğsak deniz sahilinde gezi ve incelemelerde bulundular.

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