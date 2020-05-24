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Kaymakam Erat’tan Ramazan Bayramı mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 24.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.“Aziz milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır” diyen Kaymakam Erat mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bayramlar insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, şuurunun şekillendiği güçlendiği özel günlerdir.

Kaymakam Erat’tan Ramazan Bayramı mesajı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
“Aziz milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır” diyen Kaymakam Erat mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bayramlar insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, şuurunun şekillendiği güçlendiği özel günlerdir. Yaşanan salgından dolayı zor bir Ramazan ayı geçirdik. Üzülmeyelim çünkü bütün zorlukların üzerinden gelmeyi başaran bir milletiz biz. Değerli Ahlatlı hemşehrilerim Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, nice bayramlara sağlık ve afiyetle hep birlikte kavuşmayı, Rabbimden niyaz ediyorum. Belki bu Ramazan birlikte iftar sofralarına oturamadık, namazlarda birlikte saf tutamadık ama Ramazan’ın manevi ikliminde nefeslendik. Hürmet ve vefanın; birlik, dirlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Bu süreçte birbirimizi kolladık, birbirimizi gözettik hiç kimseyi yalnız bırakmadık. Bu vesile ile mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve Tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan diliyor, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

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Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
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