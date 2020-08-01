YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kaymakam Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 01.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erat ve beraberindekiler, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını soran Kaymakam Erat, yaşayacakları sorun ve sıkıntılarda devletin tüm kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:07
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:29
Yatsı
21:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenıgün Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Hızan Gızem Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BEÜ tarafından üniversite öğrencilerine uzaktan kurs veriliyor

BEÜ tarafından üniversite öğrencilerine uzaktan kurs veriliyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.