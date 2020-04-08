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Kaymakam Erdoğan, öğrencilere kitap dağıttı

EDİRNE HABERLERİ  | 08.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, ilkokul ve ortaokul uzaktan eğitim sürecinde evlerinde eğitim gören öğrencilere kitap dağıttı.Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde uzaktan eğitim gören öğrencilerin evlerine giden Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan çocuklara kitap hediye etti.Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman millet ve ülke geleceğinin eğitimle iyi bir yere geleceğini ve öğrencilerin nitelikli adım atmaları için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.Kaymakam Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akman öğrencilere hikaye ve roman kitabı hediye etti.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, ilkokul ve ortaokul uzaktan eğitim sürecinde evlerinde eğitim gören öğrencilere kitap dağıttı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde uzaktan eğitim gören öğrencilerin evlerine giden Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan çocuklara kitap hediye etti.
Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman millet ve ülke geleceğinin eğitimle iyi bir yere geleceğini ve öğrencilerin nitelikli adım atmaları için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.
Kaymakam Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akman öğrencilere hikaye ve roman kitabı hediye etti.

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