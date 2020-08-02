YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kaymakam Fırat şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Fırat şehit ailelerine bayram ziyareti

MUĞLA HABERLERİ  | 02.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.Kaymakam Fırat ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.Fırat ve beraberindeki heyet şehitler Birol Yavuz, Özgür Gümüş, Yasir Ağır’ın ailelerini ziyaret etti.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Fırat ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Fırat ve beraberindeki heyet şehitler Birol Yavuz, Özgür Gümüş, Yasir Ağır’ın ailelerini ziyaret etti. Orçun Munya da mezarı başında ziyaret edilip dua edildi.
Şehit aileleri ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Fırat’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Şener Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.