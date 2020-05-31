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Kaymakam Gökpınar’dan korona virüs denetimi

MARDİN HABERLERİ  | 31.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.Kaymakam Gökpınar, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market ve manavları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde bilgilendirme yapıp vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Yapılan denetimler ile ilgili konuşan Kaymakam Gökpınar, İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile önlemleri arttırdıklarını söyledi.

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Kaymakam Gökpınar, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market ve manavları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde bilgilendirme yapıp vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Yapılan denetimler ile ilgili konuşan Kaymakam Gökpınar, İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile önlemleri arttırdıklarını söyledi. Kaymakam Gökpınar, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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