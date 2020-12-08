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Kaymakam Göktaş’tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.12.2020 20:11 | Son Güncelleme

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları denetliyor.Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç maddesine istinaden yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teftişi kapsamında; İlçe Jandarma Komutanlığı, SGK İlçe Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Müftülüğü ve İlçe Halk Kütüphanesini denetledi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe’de bulunan kamu kurum ve kuruluşları denetliyor.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç maddesine istinaden yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teftişi kapsamında; İlçe Jandarma Komutanlığı, SGK İlçe Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Müftülüğü ve İlçe Halk Kütüphanesini denetledi. Kaymakam Göktaş, incelemeler sırasında kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve ortak çalışmaların gerekliliğini belirterek; bu sayede kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütüleceğini söyledi.

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