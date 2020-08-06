YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kaymakam Görmüş koronavirüs denetimine çıktı

Kaymakam Görmüş koronavirüs denetimine çıktı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte, koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı.Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte, koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı.
Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Köprüde zincirleme trafik kazası

Köprüde zincirleme trafik kazası

Çorum Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:51
İkindi
16:43
Akşam
19:57
Yatsı
21:30

Çorum Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Binevler Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.