Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan Covid aşısı oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe devlet hastanesinde korona virüs aşısının ilk dozunu oldu.

Korona virüs salgınıyla mücadelede aşılamanın başlamasının ardından ilçe Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı Devlet Hastanesine giderek, korona virüs aşısının ilk dozunu vuruldular. İlçe genelinde 4 bin 756 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını belirten Başkan Soykan, tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

