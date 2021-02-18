YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan Covid aşısı oldu

Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan Covid aşısı oldu

18.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe devlet hastanesinde korona virüs aşısının ilk dozunu oldu.Korona virüs salgınıyla mücadelede aşılamanın başlamasının ardından ilçe Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı Devlet Hastanesine giderek, korona virüs aşısının ilk dozunu vuruldular.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe devlet hastanesinde korona virüs aşısının ilk dozunu oldu.
Korona virüs salgınıyla mücadelede aşılamanın başlamasının ardından ilçe Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Akyazı Devlet Hastanesine giderek, korona virüs aşısının ilk dozunu vuruldular. İlçe genelinde 4 bin 756 kişiye korona virüs aşısı yapıldığını belirten Başkan Soykan, tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:17
İkindi
16:14
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Erdem Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Serdivan’da yaşlılara kandil hediyesi

Serdivan’da yaşlılara kandil hediyesi

İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan kar birikintilerini temizledi

İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan kar birikintilerini temizledi

Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı

Sakarya'da ulaşıma kapanan 276 mahalle yolunun tamamı açıldı

Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı

600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı

Sakarya'ya 1 milyar liralık yatırımla 600 kişiye istihdam sağlanacak

Sakarya'ya 1 milyar liralık yatırımla 600 kişiye istihdam sağlanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.