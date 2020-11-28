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Kaymakam Halim: "Geleneksel alışkanlıklara bir süre ara verilmeli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınması gereken tedbirler kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki pozitif vakaların artış sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi verildi.Simav Belediyesi’ne ait Karşıyaka Seyir Terası’nda, Belediye Başkanı Adil Biçer ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Halim, ev ziyaretleri başta olmak üzere, taziye, düğün ve sünnet merasimleriyle cenaze törenleri gibi geleneksel alışkanlıklara bir süre ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Halim: "Geleneksel alışkanlıklara bir süre ara verilmeli"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınması gereken tedbirler kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki pozitif vakaların artış sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi verildi.
Simav Belediyesi’ne ait Karşıyaka Seyir Terası’nda, Belediye Başkanı Adil Biçer ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Halim, ev ziyaretleri başta olmak üzere, taziye, düğün ve sünnet merasimleriyle cenaze törenleri gibi geleneksel alışkanlıklara bir süre ara verilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Halim “ Bu gün itibariyle ilçemizdeki pozitif hasta sayısı, 3 haneli rakamlara ulaştı, Koronavirüs hastalığı sebebiyle tedavi gören 5 kişi hayatını kaybetti. İlçemize bağlı Beyce köyde 50, Akdağ Beldesi’nde 30, Kuşu Belde’sinde 40, Yeni köyde 14 Aksaz köyünde 12, Bahtıllı köyünde 12, Kızılcık köyünde 14, Yassıeynihan köyünde 7 yeni vaka tespit edildi. İlçemize bağlı 83 köyün yarısında pozitif vakalar bulunmaktadır. Kütahya ili Covid-19 aktif vaka istatistiğine göre 3’üncü sıradayız. Bu sebeple sosyal hareketliliği engellememiz gerekiyor. Bu gün ilçemizde, hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını Eynal Kaplıcaları’nda misafir etmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Biçer, Koronavirüs salgını ile ilgili alınması gereken tedbirleri belediye’den sürekli ilan yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Kaymakam Halim:

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