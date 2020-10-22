Kaymakam Halim: "Kapalı ortamlardaki toplantılar pozitif vakaları artırdı"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kış mevsimi yaklaşırken kapalı ortamlarda yapılan toplantılarla, diğer tedbirlere uyulmaması sonucu pozitif vakalarda artış olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, son günlerde resmi olmayan kadın toplantılarının, pandemi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaymakam Halim, “Kış mevsimi yaklaşırken kapalı ortamlarda buluşmak ve birlikte zaman geçirmek davranışlarının arttığını gördük. Özellikle gayrı resmi kadın toplantıları ile sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak, Covid

