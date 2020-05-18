YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kaymakam Halim’den kültür hizmeti

Kaymakam Halim’den kültür hizmeti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinin antik geçmişi ile ilgili yapılan bilimsel bir araştırma, eğitimci yazar Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı.

Kaymakam Halim’den kültür hizmeti

Kütahya’nın Simav ilçesinin antik geçmişi ile ilgili yapılan bilimsel bir araştırma, eğitimci yazar Ahmet Demircan tarafından kaleme alındı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in destekleyip ücretsiz olarak dağıtılacak olan 166 sayfalık ‘Antik Çağda Simav’ adlı kitap, yazarın 12’inci eseri olduğu belirtildi.
Kaymakam Halim, Simav’ın tarih boyunca bölgesinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Halim, “Antik çağlarda adına para bastırılabilecek kadar önemli olan, Synaus ve Ankyra gibi iki önemli kente ev sahipliği yapan Simav, Synaus kentinin devamı niteliğindedir. Günümüzde ise doğası, seracılığı ve sağlık turizmi ile ön plana çıkan Simav, son yıllarda tarihi ve kültürel değerlerini sahiplenme noktasında bir atılım içerisindedir. Antik çağlara uzanan yolculuğunu ortaya koymak adına yeni projelere girişmiş, sahip olduğu kent müzesiyle bu atılımı tescillemiştir. Tarihi ve kültürel değerlerin yaşaması ve geleceğe taşınması için pek çok bilimsel yayın yapılmıştır” dedi.
Eğitimci Yazar Demircan, Simav’ın tanıtımı bakımından üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, ‘Antik Çağda Simav ‘ kitabının Simav’a hizmet düşüncesinin tezahürü olarak ortaya çıktığını ifade etti. Demircan kitabın ücretsiz dağıtımı için, basımını üstlenen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’e teşekkür etti.

Kaymakam Halim’den kültür hizmeti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Gülşen, Karadeniz kızı' 'Gülşen, Karadeniz kızı'
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:16
Yatsı
21:53

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Ceylan Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.