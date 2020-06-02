Kaymakam heyelan alanında incelemelerde bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde meydana gelen heyelan alanında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran incelemelerde bulundu.

Geçen hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yeşilköy Mahallesi ile Eskiköy Mahallesi’ni bağlayan yolda meydana gelen toprak kayması sonucu 40 hanenin ulaşımı kesilmişti. Son durum hakkında köy muhtarı Mehmet Özgen’den bilgiler alan Kaymakam Yaran, "Burada çalışmalar yapılarak yolumuzu açacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeme adına çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’a incelemeler esnasında Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Musa Ünsal eşlik etti.



