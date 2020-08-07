Kaymakam İbrahim Sak: "Kurumlar arası koordine aktif tutulmalı"

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde muhtarlar toplantısı, ilçeye yeni atanan Kaymakam Salih Sak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, Daire Amirleri, Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı.

Toplantıda Kaymakam Sak, yaptığı açıklamada, ’’ Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, vatandaşın talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla, zaman zaman muhtarlar ve idareciler ile bir araya geleceğiz. Kurumlar arası koordinenin her zaman aktif tutulmasının gerekliliği, önemi ve çalışma şekli hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Dumlupınar ilçemizin tanıtımı ve gelişmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

