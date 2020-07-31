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Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Kurban Bayramı arafesinde, ilçeye giriş yapan araçları kontrol eden polislerle birlikte denetlemelere eşlik etti.Akçakale ilçe merkezine giriş yapan araç girişlerini kontrol eden polis ekipleri ile birlikte araç denetlemelerine eşlik eden Kaymakam Hamza Özer,vatandaşlara emniyet kemeri,maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Kaymakam Özer,ayrıca bayramda birbirimize karşı saygılı olmayı,yolda trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak,hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.Emniyet ekiplerince durdurulan araçlarla ilgilenen Kaymakam Özer,vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.Kaymakam Özer,daha sonra kontrol noktasında görev yapan emniyet ekipleri ile selamlaşarak ikramda bulundu.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale kaymakamı Hamza Özer, Kurban Bayramı arafesinde, ilçeye giriş yapan araçları kontrol eden polislerle birlikte denetlemelere eşlik etti.
Akçakale ilçe merkezine giriş yapan araç girişlerini kontrol eden polis ekipleri ile birlikte araç denetlemelerine eşlik eden Kaymakam Hamza Özer,vatandaşlara emniyet kemeri,maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Kaymakam Özer,ayrıca bayramda birbirimize karşı saygılı olmayı,yolda trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak,hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.Emniyet ekiplerince durdurulan araçlarla ilgilenen Kaymakam Özer,vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulundu.
Kaymakam Özer,daha sonra kontrol noktasında görev yapan emniyet ekipleri ile selamlaşarak ikramda bulundu.

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