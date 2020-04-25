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Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde halkın davul eşliğinde iftar geleneğine Korona virüs de engel olamadı.

Kaymakam ilk davulu çaldırdı ilk maniyi okudu

Gaziantep’in Araban ilçesinde halkın davul eşliğinde iftar geleneğine Korona virüs de engel olamadı. Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve beraberindeki davulcular ilçenin tarihi ve yüksek kaleye çıkarak, hem davul çaldırdı hem de mani okudu.
Gaziantep’in Arabana ilçesinde vatandaşlar asırlardır devam eden geleneklerden biri olan davul eşliğinde iftarı bu yıl da yaşatılması amacıyla ilçe kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya müracaat etti.
Kaymakam Mutlu, ilçede belirlenen 5 davulcu ile birlikte ilçenin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi’ne çıkarak, ilk iftardaki bu geleneği devam ettirdi. Davul çaldıran kaymakam Mutlu, çaldığı davul eşliğinde Ramazan ayına özel manilerde okudu.
Çalınan davullarla birlikte iftar saatinin yaklaştığını anlayan ilçe halkı ise atılan top ve okunan ezan ile birlikte Ramazan ayının ilk orucunu açtı.
İlçede yaşayanların isteğini yerine getiren ve bir geleneğin unutulmasını önlemek isteyen Kaymakam Mutlu, davul ve mani geleneğini yerine getirilmesinin ardından evine giderek, iftarını yaptı.

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