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  4. Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı süresince vatandaşları huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri için ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarını denetledi.İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, İlçe Özel İdare Müdür V.

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı süresince vatandaşları huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri için ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarını denetledi.
İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, İlçe Özel İdare Müdür V. Ahmet Tanrıkolu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam’ın da eşlik ettiği denetimlerde görevli personelin bayramını kutladı.
Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayan İmamoğlu, araç sürücülerini de bayram nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek dikkatsizliklere karşı uyararak hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

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