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Kaymakam İmamoğlu hububat hasadına katıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı Balka köyünde hububat hasadına katıldı.Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı Balka köyünde hububat hasadına katıldı.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti. Yaklaşık 210 bin dekar alanda ekili bulunan hububat alanında hasat sezonu başladı. Çiftçilerin hasadına katılan Bedirhan İmamoğlu, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yıl itibarı ile arpada ortalama verimin 400-450 kilo buğday da ise 500-600 kilo olduğu sezonda biçerdöverle hasatta dane kaybının en az düzeyde olması için biçerdöver operatörü ile de görüşen Kaymakam Bedirhan İmamoğlu çiftçilere hayırlı ve bol kazançlar diledi.
Bedirhan İmamoğlu, “210 bin dekar alanda ekili olan hububat hasadını yerinde incelemek üzere Balka köyümüze geldik. Çiftçilerimizin emeklerine bizzat şahit olduk ve onlarla birlikte hububat hasadını gerçekleştirdik. Biçerdöver operatörü ile birlikte yaptığımız hasat ile ilgili operatörümüz ile sohbet ettik. Çiftçilerinizin sorunlarını dinledik ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu ilettik. İnşallah bol ve hayırlı kazançlar elde ederler ve emeklerinin karşılığını alırlar. Yapmış oldukları iş gerçekten emek isteyen, meşakkatli bir iş. Hepsinin ellerine sağlık, Allah emeklerini boşa çıkarmasın” ifadelerini kullandı.

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