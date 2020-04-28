YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan kontrol noktalarına ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, polis ve jandarma ekipleri tarafından Korona virüsü nedeni ile oluşturulan, yol kontrol noktalarını ziyaret etti.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ilçe giriş-çıkış güzergahlarında bulunan kontrol noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam İmamoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu sürecin başından itibaren çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek, ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:28
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:21
Yatsı
20:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.