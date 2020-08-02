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Kaymakam İmamoğlu’ndan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit aileleri ve kahraman gazileri evlerinde ziyaret etti.Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür V.

Kaymakam İmamoğlu’ndan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit aileleri ve kahraman gazileri evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür V. Hatice Alpaslan, İlçe Özel İdare Müdür V. Ahmet Tanrıkolu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam eşlik etti.
Şehit ve gazi ailelerini sık sık ziyaret ederek, devletimizin daima yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştıklarını dile getiren İmamaoğlu, “Bizler ne yapsak, vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerimizin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için devlet olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve refahı adına canını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anarken, bu uğurda önemli mücadele vermiş olan gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.
Gerçekleştirilen ziyarette şehitlerimize dualar okunurken, aileler ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaymakam İmamoğlu’ndan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

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