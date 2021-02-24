YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

24.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında Şubat ayında da köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı’nda halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya köy ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantıda İnam, köy ve mahalle muhtarlarından köy ve mahallelerde oluşan tüm sorunlarını kendilerine iletmelerini istedi.

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında Şubat ayında da köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı’nda halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda İnam, köy ve mahalle muhtarlarından köy ve mahallelerde oluşan tüm sorunlarını kendilerine iletmelerini istedi. Kaymakam Hamza İnam, iletilen sorun ve taleplerin kurulacak inceleme heyeti tarafından değerlendirildikten sonra bütçe imkanları doğrultusunda yatırım programına alınacağını kaydetti.
Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda Kaymakam Hamza İnam, daha sonra muhtarlara söz verdi. Muhtarların ihtiyaçlarını dinleyen İnam, ilgili birim müdürlerini sorunların çözümü için talimat verdi. Sohbet ortamında geçen toplantı yapılan değerlendirmenin ardından son buldu.

Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:26
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Susuz Şelalesi’nin çehresi değişecek

Susuz Şelalesi’nin çehresi değişecek

Kars’ta vatandaşlar siber suçlara karşı uyarılıyor

Kars’ta vatandaşlar siber suçlara karşı uyarılıyor

Darbe girişimi davasında yargılanan eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün cezası onandı

Darbe girişimi davasında yargılanan eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün cezası onandı

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580

Kars’ta atletizm kros il seçmeleri başladı

Kars’ta atletizm kros il seçmeleri başladı

Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.