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Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı

SİİRT HABERLERİ  | 15.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Siirt’te köy ziyaretine giden Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Durankaya köyünde incelemelerde bulunduğu sırada çocukların köy meydanında yokuş aşağı kayarak karın tadını çıkardığını gördü.

Siirt’te köy ziyaretine giden Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.
Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Durankaya köyünde incelemelerde bulunduğu sırada çocukların köy meydanında yokuş aşağı kayarak karın tadını çıkardığını gördü. Kaymakam İnan, çocukların yanına giderek kızağa binip onlarla kaydı. Kaymakam İnan’ın çocuklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklarla bir süre zaman geçiren Kaymakam İnan daha sonra onlara tatlı ikram etti.

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