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Kaymakam iş yerlerini denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan işyerlerini denetledi ve esnaflara korona virüs ile ilgili bilgilendirmelerde bulndu.Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlı, yaptığı açıklamada, ’’2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgını, alınan önlemler sayesinde ülkemizde diğer ülkelere göre çok daha geç bir tarih olan 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın tespitiyle başlamıştı.Mart ayından bu yana uygulanan sıkı önlemler ve vatandaşımızın da sağ duyusu ile başarıya ulaşan sıkı tedbirler sayesinde, ayrıca başta Sağlık Bakanlığı personelleri olmak üzere, tüm Bakanlıklara bağlı personellerin mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakarca çalışmaları neticesinde normalleşme adımları atılmaya başlandı ve her geçen gün bu salgının etkilerinin hızla azalmaya başladığına tanık oluyoruz.

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan işyerlerini denetledi ve esnaflara korona virüs ile ilgili bilgilendirmelerde bulndu.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlı, yaptığı açıklamada, ’’2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgını, alınan önlemler sayesinde ülkemizde diğer ülkelere göre çok daha geç bir tarih olan 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın tespitiyle başlamıştı.Mart ayından bu yana uygulanan sıkı önlemler ve vatandaşımızın da sağ duyusu ile başarıya ulaşan sıkı tedbirler sayesinde, ayrıca başta Sağlık Bakanlığı personelleri olmak üzere, tüm Bakanlıklara bağlı personellerin mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakarca çalışmaları neticesinde normalleşme adımları atılmaya başlandı ve her geçen gün bu salgının etkilerinin hızla azalmaya başladığına tanık oluyoruz. Yeni normalleşme kararlarının uygulanmaya başlandığı 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle, tüm ülkemizde olduğu gibi İlçemizde de uzun süredir faaliyet gösteremeyen esnaflarımız yeniden dükkanlarını açtı. Yeniden ticari faaliyetlerine başlayan esnaflarımızı ziyaret ettik. Etkisini hızla kaybeden bu salgından en kısa sürede tamamen kurtulmak için, iş yerlerinde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken tedbirleri esnaflarımıza anlattık. Kurallara uyulup uyulmadığını yerinde gördük ve tavizsiz uygulanması için gerekli talimatları verdik’’ ifadelerini kullandı.

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Merkez
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Emet
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Gediz
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Simav
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