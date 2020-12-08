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Kaymakam Kaçmaz’dan pazar esnafına korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.12.2020 12:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (cOVİT-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.Suhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazar esnaflarına ve vatandaşlara korona virüs salgınıyla mücadele ile ilgili maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.Kaymakam Kaçmaz denetim sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pazartesi günü kurulan kapalı pazar yerinde pazar esnaflarımıza ve vatandaşlarımızı korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyardık.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (cOVİT-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Suhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazar esnaflarına ve vatandaşlara korona virüs salgınıyla mücadele ile ilgili maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.
Kaymakam Kaçmaz denetim sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pazartesi günü kurulan kapalı pazar yerinde pazar esnaflarımıza ve vatandaşlarımızı korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyardık. Pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyeti arttırmaya davet ederek korona virüs kurallarına uymaları gerektiğini belirttik’’ ifadelerine yer verdi.

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