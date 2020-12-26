YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kaymakam Kaçmaz’dan ’Şuhut Keşkek Evi’’nde inceleme

Kaymakam Kaçmaz’dan ’Şuhut Keşkek Evi’’nde inceleme

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.12.2020 11:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ’Şuhut Keşkek Evi’’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçenin yöresel tescilli keşkeğini temsil edecek olan yapımı geçtiğimiz yıl başlanan ve yapımında sona gelinen ‘Keşkek Evi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle görüştü, ayaküstü kısa sohbet etti.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ’Şuhut Keşkek Evi’’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçenin yöresel tescilli keşkeğini temsil edecek olan yapımı geçtiğimiz yıl başlanan ve yapımında sona gelinen ‘Keşkek Evi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle görüştü, ayaküstü kısa sohbet etti. Çalışmaların kısa zaman içerisinde bitirilip Keşkek Evinin Şuhut halkının hizmetine sunulacağını belirten Kaymakam Erkan Kaçmaz’a ziyareti esnasında Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:08
Öğle
13:03
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Flora Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.