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Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında çeşitli denetimlerde bulundu.Kanyılmaz, şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında çeşitli denetimlerde bulundu.
Kanyılmaz, şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra pazar esnafını kontrol eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi. İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat verdi.

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

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