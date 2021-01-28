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Kaymakam Kaptanoğlu, öğrencileri ödüllendirdi

28.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Kaptanoğlu, öğrencileri ödüllendirdi

Erzincan’ın İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, LGS sınavları sonucunda ilçe ortaokullarından Fen Liselerini ve ortaöğretim kurumlarından üniversiteyi kazanan öğrencileri ödüllendirdi.Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, okul müdürleri, sınav kazanan öğrenciler ve öğrenci velilerinin katıldığı Kaymakamlık makamında düzenlenen ödül töreninde öğrenciler ile kazandıkları bölüm hakkında sohbet etti.

Erzincan’ın İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, LGS sınavları sonucunda ilçe ortaokullarından Fen Liselerini ve ortaöğretim kurumlarından üniversiteyi kazanan öğrencileri ödüllendirdi.
Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, okul müdürleri, sınav kazanan öğrenciler ve öğrenci velilerinin katıldığı Kaymakamlık makamında düzenlenen ödül töreninde öğrenciler ile kazandıkları bölüm hakkında sohbet etti. Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, öğrencilere gelecekleri ile ilgili planlarını iyi yapmaları tavsiyesinde bulunarak başarı diledi.
Konuşmaların ardından 6 üniversite kazanan öğrenciye ve 4 Fen Lisesini kazanan toplam 10 öğrenciye Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Kaptanoğlu, öğrencileri ödüllendirdi

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