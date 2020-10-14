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  4. Kaymakam Karadağ:” Maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine veliler de eşlik etmeli”

Kaymakam Karadağ:” Maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine veliler de eşlik etmeli”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı.Kaymakam Buğra Karadağ, yüz yüze eğitim sürecinin başlaması nedeniyle, okullardaki durumu yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerle ile bir araya gelmek amacıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm kademelerde ve 5 gün yüz yüze eğitime başlayan köy okulları ile merkez okullarının tamamına İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı.
Kaymakam Buğra Karadağ, yüz yüze eğitim sürecinin başlaması nedeniyle, okullardaki durumu yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerle ile bir araya gelmek amacıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm kademelerde ve 5 gün yüz yüze eğitime başlayan köy okulları ile merkez okullarının tamamına İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Karadağ, öğrencilerin okullarında gösterdiği maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine velilerin de her an eşlik etmesi gereğini hatırlattı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Karadağ, gerek uzaktan eğitim gerekse belli şartlar dahilinde ve belli sınıflarda başlayan yüz yüze eğitim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

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