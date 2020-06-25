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Kaymakam Karadağ’dan amir ve personellere ‘’Başarı belgesi’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı sürecinde büyük emek ve çaba gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personellerine ‘’Başarı belgesi’’ verdi.Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü amir ve personelini makamında kabul eden Kaymakamı Buğra Karadağ, içinde bulundukları zorlu süreçte büyük bir özveri ile mücadele etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek ‘’Başarı belgesi’’ verdi.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı sürecinde büyük emek ve çaba gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personellerine ‘’Başarı belgesi’’ verdi.
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü amir ve personelini makamında kabul eden Kaymakamı Buğra Karadağ, içinde bulundukları zorlu süreçte büyük bir özveri ile mücadele etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek ‘’Başarı belgesi’’ verdi.

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